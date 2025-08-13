Petro considera 'ilegal' detenção de topógrafos colombianos no Peru

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, classificou, nesta quarta-feira (13), como "ilegal" e um "sequestro", a detenção de dois topógrafos colombianos pelas autoridades peruanas em uma ilha no rio Amazonas, no centro de uma controvérsia fronteiriça entre os dois países.

A Colômbia e o Peru mantêm uma disputa histórica sobre a delimitação do território, que fica na tríplice fronteira com o Brasil. A ilha é cercada pelo rio Amazonas, que frequentemente muda seu curso, gera novas ilhas e dificulta a demarcação das linhas fronteiriças.

Lima afirma que em Santa Rosa, os residentes e as autoridades sempre foram peruanos.