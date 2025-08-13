Petróleo cai por temores de oferta abundante

A Agência de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA) "prevê uma queda significativa no preço do petróleo, já que o crescimento da oferta mundial (...) supera amplamente o crescimento da demanda por derivados de petróleo", segundo o comunicado que acompanha o relatório publicado na terça-feira.

A previsão foi reforçada nesta quarta-feira pela Agência Internacional de Energia (AIE), que revisou para cima o crescimento global da oferta de petróleo, devido ao aumento das cotas da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados na Opep+.

Os preços do petróleo caíram ainda mais durante a sessão após o anúncio de um aumento inesperado nos estoques semanais de petróleo nos Estados Unidos.

As reservas comerciais de petróleo subiram aproximadamente 3 milhões de barris (mb) na semana encerrada em 8 de agosto, enquanto os analistas esperavam uma queda de cerca de 912 mil barris, segundo o consenso estabelecido pela agência Bloomberg.

"O aumento surpreendeu a maioria dos analistas (...) o que contribui para pressionar os preços" para baixo, disse à AFP John Kilduff, da Again Capital.

O analista também expressou preocupação com o possível enfraquecimento da demanda por gasolina nas próximas semanas, já que o período de verão no hemisfério norte ? quando o consumo é maior devido às viagens ? está próximo do fim.