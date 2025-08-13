Planta aquática cobre lago em El Salvador e afasta turistas

"A verdade é que a ninfeia nos afeta todos os anos, mas agora passou dos limites. Hoje está muito cheio", disse à AFP Julia Álvarez, barqueira de 52 anos.

O reservatório abriga rica biodiversidade, com aves migratórias em suas ilhas, mas agora a maior parte de sua superfície está coberta pela planta, cuja expansão foi favorecida pelo vento e pelas chuvas abundantes.

O barqueiro Felicito Monroy afirmou que o fenômeno os afeta "cem por cento". "Há dez dias que não podemos entrar (...) nos barcos, nem os pescadores podem pescar", contou.

Para recuperar a navegabilidade do lago, "é preciso trabalhar até destruí-la completamente", disse o trabalhador de 65 anos.

"Hoje em dia, as pessoas só vêm, olham e vão embora na mesma hora. Não aproveitam os passeios, não ficam para saborear os pratos, porque a atração é a água, o lago", comentou à AFP Johnny Anzora, de 44 anos, garçom em um restaurante.

A bióloga e pesquisadora Cida Cortés explicou que os rios e córregos tributários do Suchitlán levam a "contaminação" para o lago.