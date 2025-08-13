Potências europeias afirmam estar dispostas a retomar sanções contra o Irã

Alemanha, França e Reino Unido afirmaram à ONU que estão dispostos a retomar as sanções contra o Irã se uma solução negociada para o programa nuclear de Teerã não for alcançada até o final de agosto, segundo uma carta conjunta obtida pela AFP.

Na carta dirigida ao secretário-geral da ONU, António Guterres, as três potências europeias destacam que, "se o Irã não desejar alcançar uma solução diplomática até o final de agosto" ou "não aproveitar a oportunidade de uma prorrogação", estão "dispostas a ativar o mecanismo" que permitirá restabelecer todas as sanções internacionais contra Teerã.

Ao mesmo tempo, os ministros das Relações Exteriores da Alemanha (Johann Wadephul), da França (Jean-Noel Barrot) e do Reino Unido (David Lammy) se declaram "plenamente comprometidos com uma solução diplomática para a crise".