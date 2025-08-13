Programa de conservação na Inglaterra salva 150 espécies animais e vegetais ameaçadas

Um programa de conservação na Inglaterra permitiu salvar 150 espécies de animais e vegetais em perigo de extinção, anunciou nesta quarta-feira (13) o Natural England, órgão público responsável pela proteção do meio ambiente.

O órgão, que comemorou essa conquista em um comunicado, lembrou, no entanto, que "o tempo está se esgotando" para deter o declínio da biodiversidade.

O Natural England investiu mais de 13 milhões de libras (cerca de 17 milhões de dólares ou 90 milhões de reais) em um projeto de conservação destinado a proteger espécies animais e vegetais ameaçadas, entre elas a ave ostraceiro-europeu, os roedores 'water vole' e arganaz, o salmão-do-atlântico e a orquídea sapatinho.