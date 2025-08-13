PSG vence Tottenham nos pênaltis e conquista sua 1ª Supercopa da Uefa

O Paris Saint-Germain conquistou a Supercopa da Uefa ao derrotar o Tottenham Hotspur por 4 a 3 nos pênaltis (2 a 2 após o tempo regulamentar) nesta quarta-feira (13), em Udine, na Itália.

Os parisienses, vencedores da Champions League, perdiam para o campeão da Liga Europa por dois gols de diferença, marcados por Micky van de Ven (39') e o capitão Cristian Romero (48'), antes de levarem a decisão para as penalidades graças a Lee Kang-in (85') e Gonçalo Ramos nos últimos instantes dos acréscimos (90'+4).

kn/cyj/aam