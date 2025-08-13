Rebeca Andrade decide não disputar Mundial de Ginástica Artística de 2025

A atleta brasileira Rebeca Andrade estará ausente do próximo Mundial de Ginástica Artística, confirmou sua equipe de comunicação à AFP nesta quarta-feira (13).

O técnico de Rebeca, Francisco "Xico" Porath, disse ao Globo Esporte que ela decidiu tirar um período de descanso pelo restante de 2025. "A gente optou por ela não competir este ano", comentou Porath, descartando a participação da paulistana no Mundial que acontecerá em Jacarta, Indonésia, de 19 a 25 de outubro.

Rebeca Andrade, de 26 anos, é a medalhista olímpica brasileira de maior sucesso na história, com seis medalhas em três participações no principal evento do esporte: duas de ouro, três de prata e uma de bronze.