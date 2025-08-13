Suspeitos de narcotráfico enviados aos EUA seguiam operando da prisão, diz governo mexicano

"Esta ação foi realizada como uma medida para impedir que eles continuassem ordenando sequestros, extorsões, homicídios e outros crimes da prisão", disse, durante coletiva de imprensa, o secretário (ministro) de Segurança, Omar García Harfuch.

O funcionário acrescentou que estas pessoas operavam dessa forma graças às visitas que recebiam na prisão, que não podiam ser proibidas.

"Essas interações eram aproveitadas para manter operações criminosas, ameaças a funcionários e estender redes de corrupção e intimidação, o que representava um risco inaceitável para a segurança", afirmou o secretário.

Entre os supostos chefões enviados aos Estados Unidos está Abigael González Valencia, líder de "Los Cuinis", considerado o braço financeiro do CJNG e cunhado do líder do grupo criminoso, Nemesio Oseguera ("El Mencho").

Outro enviado aos EUA é Servando Gómez Martínez, apelidado de "La Tuta", que foi um dos chefes de La Família Michoacana e Los Caballeros Templários. Ele é acusado de promover uma escalada de violência e a crueldade com que agem os narcotraficantes.

- "Pela segurança do México" -

Harfuch também disse que vários dos supostos criminosos estavam realizando trâmites para serem transferidos a presídios estaduais menos vigiados e que havia o risco de que alguns deles obtivessem sua "liberdade antecipada".