Swiatek avança às quartas do WTA 1000 de Cincinnati; Pegula é eliminada

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 3 do mundo, se classificou para as quartas de final do WTA 1000 de Cincinnati ao bater a romena Sorana Cirstea (N.138) nesta quarta-feira (13), enquanto a americana Jessica Pegula (N.4) se despediu do torneio com a derrota para a polonesa Magda Linette (N.40).

Contra Cirstea, Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 35 minutos.

A polonesa de 24 anos havia avançado às oitavas sem jogar devido à desistência da ucraniana Marta Kostyuk (N.27), que se retirou do torneio por conta de uma lesão.