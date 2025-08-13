Tribunal de apelações dá luz verde a corte de ajuda externa de Trump

Durante muito tempo, a Usaid foi a principal organização do governo americano na distribuição de ajuda humanitária em todo o mundo, com programas de saúde e emergências em cerca de 120 países.

Em 2023, a agência distribuiu na América Latina fundos de mais de 1,7 bilhão de dólares (R$ 9,1 bilhões), principalmente em ajuda humanitária, saúde, desenvolvimento econômico e direitos humanos, segundo dados governamentais.

Os principais beneficiários na região foram Colômbia, Haiti, Venezuela e Guatemala.

O juiz distrital Amir Ali, designado pelo ex-presidente democrata Joe Biden, emitiu uma ordem de restrição temporária, no início deste ano, que proibia a administração Trump de suspender os fundos de assistência externa aprovados pelo Congresso para o ano fiscal de 2024, que começa em 1º de outubro do ano anterior e termina em 30 de setembro do corrente.

O tribunal de apelações revogou a decisão por considerar que os beneficiários dos subsídios que apresentaram o caso não tinham legitimidade para fazê-lo.

Os Estados Unidos destinavam cerca de 58 bilhões de dólares (R$ 312,7 bilhões) à ajuda internacional, o que o tornava o principal doador do mundo. Isso equivale entre 0,7% e 1,4% do gasto total do governo, segundo o Pew Research Center.