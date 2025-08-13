Trump e europeus 'unidos' em seus esforços para acabar com a guerra na Ucrânia, diz chefe da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os líderes europeus estão "unidos" em seus esforços para acabar com a guerra na Ucrânia, afirmou nesta quarta-feira (13) o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, após uma ligação conjunta que qualificou como "excelente".

"A bola está agora com Putin", declarou o chefe da aliança transatlântica, antes da cúpula de sexta-feira entre Trump e seu homólogo russo no Alasca.

Rutte participou nesta quarta-feira junto com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e vários líderes europeus de uma videoconferência com o magnata republicano, que buscava convencê-lo a defender os interesses da Ucrânia em sua reunião com Putin.