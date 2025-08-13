Trump escolhe Stallone e Gloria Gaynor para prêmios do Kennedy Center

Stallone, de 79 anos, foi indicado três vezes ao Oscar e é especialmente popular por seu papel como Rocky Balboa no clássico filme de boxe "Rocky".

Além disso, o ator é um grande apoiador de Trump e um dos "embaixadores de Hollywood" do presidente, junto com Jon Voight e Mel Gibson.

A lista também inclui a diva da disco music Gloria Gaynor, intérprete de "I Will Survive", de 81 anos, e a lenda do country George Strait, de 73 anos.

A banda de rock KISS, formada na década de 1970 em Nova York, cidade natal do presidente, e o ator britânico Michael Crawford, de 83 anos, conhecido por seu papel no espetáculo da Broadway "O Fantasma da Ópera", também estão entre os premiados. Trump declarou ser um amante dos musicais da Broadway.

O Kennedy Center, uma das principais instituições culturais do país, inaugurado em 1971, conta com uma ópera, um teatro e uma orquestra sinfônica.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump colocou a instituição sob seu controle. Após reorganizar o conselho de administração em fevereiro e demitir vários membros históricos, determinou a si mesmo como diretor do centro cultural.