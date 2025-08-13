Trump quer 'rapidamente' reunião trilateral com Putin e Zelensky

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta quarta-feira (13), que prevê uma segunda reunião com seu contraparte russo, Vladimir Putin, pouco depois da cúpula da próxima sexta-feira no Alasca, desta vez com a participação do líder ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Se a primeira vez for bem, teremos uma segunda reunião rapidamente", declarou a jornalistas.

"Gostaria de realizá-la quase imediatamente, e teremos rapidamente uma segunda reunião entre o presidente Putin, o presidente Zelensky e eu, se quiserem que eu esteja presente", acrescentou.