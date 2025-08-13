Vários países rejeitam esboço de tratado sobre poluição por plásticos

Os esforços para elaborar o primeiro tratado internacional contra a poluição por plásticos fracassaram nesta quarta-feira (13) em Genebra, a trinta horas do final previsto das negociações, após a maioria dos países rejeitarem uma tentativa desajeitada de rascunho.

Após quase três anos de negociações e nove dias de intensas conversas sobre o tema, o diplomata que preside os debates, Luis Vayas Valdivieso, apresentou um texto de síntese e um procedimento de consulta bastante complexo para tentar superar as posições ainda muito distantes.

Mas, em vez de permitir avanços, o texto de 31 artigos provocou a ira ou, pelo menos, a insatisfação da maioria dos delegados presentes na sala, que não o aceitam como base para a negociação.