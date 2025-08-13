Vice-presidente americano e ministro britânico pescaram sem licença no Reino Unido

O ministro britânico das Relações Exteriores, David Lammy, prestou esclarecimentos à agência de proteção ambiental após um dia de pesca sem licença com o vice-presidente americano, JD Vance, informou o Ministério nesta quarta-feira (13).

Essa sessão de pesca, em um lago de carpas, ocorreu na sexta-feira na Chevening House, luxuosa residência disponibilizada para os ministros britânicos das Relações Exteriores, em Kent (sudeste de Londres), no primeiro dia das férias do político americano no Reino Unido.

"O ministro das Relações Exteriores escreveu à Agência de Meio Ambiente (Environment Agency, EA)sobre uma falha administrativa que levou à ausência das licenças necessárias para pescar em um lago privado", declarou um porta-voz da pasta.