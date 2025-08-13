Wall Street fecha em alta com novos recordes para Nasdaq e S&P 500

"O mercado continua hoje bastante dinâmico", animado pelas expectativas de uma "queda nas taxas" por parte do Fed ao final de sua reunião de política monetária em setembro, acrescentou o analista.

Os investidores estão especialmente tranquilos após a publicação do índice de inflação IPC na terça-feira, alinhado às previsões do mercado para o mês de julho.

Este indicador conseguiu atenuar os temores do impacto das tarifas sobre os preços ao consumidor e, consequentemente, levou os investidores a reforçarem suas apostas por uma redução nas taxas de referência do Fed.

Na quarta-feira, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, manifestou-se inclusive favorável a um corte de meio ponto nas taxas do banco central.

Os investidores aguardam a publicação, na quinta-feira, do índice de preços ao produtor (IPP), antes de analisarem os números de vendas no varejo e o índice de confiança dos consumidores na sexta-feira.

Com esses dados, devem "poder ajustar suas previsões sobre os futuros cortes de taxas", destacou em uma nota Sam Stovall, da CFRA.