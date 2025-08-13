Zverev confirma vitória sobre Nakashima e vai às oitavas em Cincinnati

O tenista alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, confirmou a vitória sobre o americano Brandon Nakashima (N.31) nesta quarta-feira (13), em jogo que começou na véspera e teve que ser interrompido por conta da chuva, e avançou às oitavas de final do Masters 1000 de Cincinnati.

Zverev vencia por 6-4 e 5-4 quando os organizadores do torneio evacuaram a quadra por precaução devido aos raios. Com o duelo retomado, o alemão sacou e confirmou seu serviço para selar a vitória.

Ao superar Nakashima, Zverev igualou o americano Andy Roddick como o décimo tenista com mais vitórias em torneios Masters 1000, com um total de 157.