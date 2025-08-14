A perigosa luta de ambientalistas para salvar um parque natural na Rússia

Nos arredores de Moscou, a construção de edifícios não diminui, e milhares de habitantes que trabalham na capital passam horas nos engarrafamentos.

Para melhorar o tráfego em Koroliov, cidade de 200.000 habitantes a nordeste de Moscou, as autoridades decidiram construir uma nova estrada que passará pelo Parque Nacional Losiny Ostrov, o que indigna Kuriseva, de 62 anos.

No final de julho, junto com outros cinco companheiros, ela se colocou no caminho de uma máquina que despejava asfalto na floresta. Eles foram detidos pela polícia e condenados a multas, após passarem uma noite na delegacia.

Com seus 129 km² de floresta, Losiny Ostrov ? "a ilha dos alces" em russo ? é refúgio de cerca de 280 espécies de animais, incluindo cervos, alces, javalis e raposas, e mais de 160 espécies de aves, algumas em risco de extinção.

A lei russa proíbe qualquer construção em parques nacionais. Mas as autoridades encontraram uma forma de contorná-la, apresentando o projeto como a "reparação" de uma estrada existente.

"É uma falsificação e uma fraude. Nunca houve uma estrada ali", protesta Dmitri Trunine, advogado defensor do meio ambiente há mais de 25 anos sobre o caminho de terra utilizado por guardas-florestais, que depois se transforma em uma trilha entre as árvores.