Agora na MLS, Thomas Müller quer seguir conquistando títulos

"Sempre fui competitivo a vida toda e minha paixão é jogar futebol", declarou. "E meu corpo, mesmo nesta fase da minha carreira, está bem demais para se aposentar".

"Sei que um jogador com o meu histórico chegando a Vancouver está gerando muitas expectativas", acrescentou Müller. "E queremos continuar essa tendência pelo maior tempo possível".

No mês passado, Müller concluiu sua carreira de sucesso no Bayern de Munique, onde se juntou às categorias de base aos 11 anos e fez sua estreia na primeira divisão em 2008, depois de passar um ano no segundo time do gigante bávaro.

Pelo Bayern, ele conquistou 13 títulos da Bundesliga e dois da Liga dos Campeões.

Por sua vez, o diretor esportivo do Vancouver Whitecaps, Axel Schuster, classificou a chegada do alemão como "o melhor dia" desde que chegou ao clube.

"É um grande momento e uma ótima oportunidade para ser torcedor do Vancouver Whitecaps", acrescentou Schuster.