Air Canada cancela voos em resposta à possível greve de comissários de bordo

A Air Canada, com sede em Montreal, transporta 130 mil passageiros diariamente, incluindo 25 mil canadenses que podem ficar presos no exterior.

A companhia e o sindicato que representa 10 mil comissários de bordo afirmaram no início desta semana que as negociações para renovar o contrato trabalhista haviam chegado a um ponto morto.

Os trabalhadores exigem aumento salarial e que as horas que trabalham em terra sejam pagas, especialmente durante o embarque, o que não ocorre atualmente.

"Os últimos dias de negociações foram realmente muito superficiais, sem nenhuma oferta substancial", declarou Arielle Meloul-Wechsler, chefe de Recursos Humanos e Assuntos Públicos da Air Canada.

"Nos sentimos muito mal por nossos passageiros; gostaríamos de voltar à mesa de negociações e conseguir um acordo", declarou, por sua vez, Natasha Stea, representante sindical e membro da tripulação de bordo.

Os passageiros afetados por essa disputa poderão mudar seu voo sem custo adicional ou receber um reembolso completo, informou a companhia aérea.