Ao menos 34 mortos nas enchentes da Caxemira na Índia

Pelo menos 34 pessoas morreram nas violentas avalanches de lama provocadas pelas chuvas torrenciais que caíram nesta quinta-feira (14) sobre um vilarejo no Himalaia, na parte da Caxemira administrada pela Índia, informou à AFP um funcionário local.

"Recuperamos 34 corpos e resgatamos 35 feridos", declarou o comissário do distrito de Kishtwar, Pankaj Kumar Sharma. "É possível que mais corpos sejam encontrados", acrescentou.

