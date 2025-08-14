Apple refuta acusação de Musk de favorecer OpenAI

A Apple refutou, nesta quinta-feira (14), a acusação do bilionário Elon Musk de que sua loja de aplicativos favorece o ChatGPT, da OpenAI, em detrimento de outros assistentes de inteligência artificial (IA), incluindo o Grok, de sua própria empresa.

Musk acusou a gigante do Vale do Silício de favorecer o ChatGPT em sua App Store e ameaçou tomar medidas legais, o que desencadeou uma discussão acalorada com o diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, nesta semana.

"A App Store foi projetada para ser justa e livre de vieses", declarou a Apple à AFP. "Apresentamos milhares de aplicativos por meio de gráficos, recomendações algorítmicas e listas selecionadas por especialistas com critérios objetivos", explicou.