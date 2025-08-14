Ataques israelenses deixam ao menos 17 mortos em Gaza

"Pelo quarto dia consecutivo, a zona é alvo de uma operação militar que causou um grande número de mártires e feridos. Desde o amanhecer, recebemos 28 chamadas de famílias do bairro, algumas cujos filhos morreram. Muitas pessoas não podem sair devido aos disparos", afirmou.

Maram Kashko, um habitante de Zeitun, disse que "os bombardeios se intensificaram há quatro dias". "Meu sobrinho, sua esposa e seus filhos morreram em um bombardeio", contou.

O exército israelense anunciou na quarta-feira um novo plano militar na Faixa de Gaza, onde continua sua ofensiva lançada em resposta ao ataque no território israelense do movimento islamista palestino Hamas, em 7 de outubro de 2023.

Por ordem do gabinete militar do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o exército se prepara para tomar o controle da Cidade de Gaza e dos campos de refugiados vizinhos, com o objetivo de derrotar o Hamas e libertar os reféns israelenses.

Israel atualmente controla três quartos do território palestino, onde aproximadamente dois milhões de habitantes necessitam urgentemente de alimentos, segundo a ONU.

Ao desastre humanitário somam-se ainda, há alguns dias, altas temperaturas.