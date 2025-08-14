Cerca de 4,4 milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar na Somália

Cerca de 4,4 milhões de pessoas enfrentam "grave insegurança alimentar" na Somália, anunciou nesta quinta-feira (14) a Agência Somali de Gestão de Desastres (SoDMA, na sigla em inglês), que considera que mais de 100.000 pessoas foram deslocadas por conflitos desde junho.

Segundo a ONU, este Estado do Chifre da África, com aproximadamente 18 milhões de habitantes, é um dos mais vulneráveis ao aquecimento global. Nos últimos cinco anos sofreu a pior seca em mais de 40 anos, assim como as inundações mais graves em décadas.

Atingidos durante décadas pela insurgência do Al-Shabaab, um grupo armado vinculado à Al-Qaeda que alcançou várias conquistas nos últimos meses, os somalis também enfrentam uma diminuição da ajuda humanitária internacional.