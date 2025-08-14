Chefe do Exército israelense pede 'mais confiança e cooperação' com o governo

O chefe do Estado-Maior do Exército israelense, cujas relações se tensionaram nos últimos dias com o governo de Benjamin Netanyahu, defendeu, nesta quinta-feira (14), uma maior "confiança mútua" com o poder Executivo.

"Em qualquer período, mas especialmente em tempos de guerra, o vínculo entre o nível político e o nível militar constitui um eixo central da segurança nacional", declarou o tenente-general Eyal Zamir durante uma cerimônia de transferência de comando.

"A confiança mútua e uma cooperação total são as chaves do sucesso. A vitória no campo de batalha não depende apenas do poder militar, mas também da coesão entre os níveis de comando", afirmou.