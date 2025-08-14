Corinthians entra em conflito com City Group por jovem promessa de 16 anos

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (14) que vai denunciar o pagamento da cláusula de rescisão de um jogador de 16 anos pelo Bahia, clube do conglomerado de clubes liderado pelo Manchester City, acusando-o de "subtração de talentos".

O Bahia, que faz parte do Grupo City desde 2023, pagou 14 milhões de reais para contratar o atacante Kauê Furquim, de 16 anos, rescindindo unilateralmente seu contrato com o clube paulista, segundo a imprensa.

"Em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador. Estudaremos os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis", disse o Timão em um comunicado, que destaca que o movimento é "ilegal e imoral".