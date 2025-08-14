Corrida contra o tempo para negociar tratado global contra poluição por plásticos

A representação da Colômbia, que deseja um texto ambicioso para combater a poluição por plásticos, considerou o documento "inaceitável". Chile, México, Panamá, Canadá e União Europeia se uniram à posição colombiana, assim como as pequenas ilhas do Pacífico.

Apesar das dificuldades, Cate Bonacini, da ONG suíça CIEL, acredita que "ainda há possibilidade de que um novo texto seja apresentado nesta quinta-feira".

A ministra francesa da Transição Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, destacou que é "possível escrever um texto de 10 páginas mais equilibrado".

O final das negociações está previsto para meia-noite de quinta-feira, mas o prazo pode ser ampliado até sexta-feira se os diplomatas estiverem perto de alcançar um texto comum.

Estimulados por uma resolução da ONU de 2022, os países tentam elaborar desde então um texto "juridicamente vinculante" que aborde a poluição por plásticos, inclusive no mar.

Contudo, sob pressão dos representantes da indústria petroquímica, contrários a qualquer medida sobre o volume de produção de plásticos no mundo, a comunidade internacional fracassou em elaborar um texto comum na rodada anterior de negociações, no final de 2024 em Busan, Coreia do Sul.