Desmoronamento em mina de ouro deixa pelo menos 25 mineiros soterrados na Tanzânia

Uma mina de ouro desmoronou na Tanzânia no início desta semana e soterrou pelo menos 25 pessoas, anunciou nesta quinta-feira (14) a presidente do país, Samia Suluhu Hassan, enquanto as operações de resgate prosseguem.

O acidente ocorreu na segunda-feira durante uma manutenção na mina de ouro Nyandolwa, na região noroeste de Shinyanga, cerca de 200 quilômetros ao norte da capital, Dodoma.

Em um comunicado publicado no X, Hassan disse que "25 dos nossos compatriotas que trabalhavam na mina ficaram enterrados sob os escombros".