Ex-diretor de estatal mexicana Pemex é detido nos EUA por caso Odebrecht

O ex-diretor da estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Treviño foi detido nos Estados Unidos e será extraditado para o México, onde será julgado por corrupção no caso Odebrecht, informou a presidente Claudia Sheinbaum nesta quinta-feira (14).

Treviño dirigiu a petroleira entre 2017 e 2018, durante o governo do então presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Ele é acusado de ter recebido propinas no valor de 4 milhões de pesos (cerca de US$ 212.000, aproximadamente R$ 821.000 em valores de dezembro de 2018) para autorizar um contrato de uma planta vinculada a uma filial da empreiteira brasileira.

Esta denúncia de corrupção também foi feita pelo ex-diretor da Pemex, Emilio Lozoya, que por sua vez é acusado de corrupção.