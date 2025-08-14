França apreende 1,3 tonelada de cocaína em caminhão que vinha da Espanha

A gendarmeria francesa apreendeu no domingo 1,3 tonelada de cocaína perto de Bordeaux em um caminhão que vinha da Espanha, anunciou nesta quinta-feira (14) a Promotoria.

A apreensão ocorreu na rodovia A63, na altura da localidade de Cestas. O motorista, um espanhol de 36 anos, foi levado perante um juiz e a Promotoria solicitou sua prisão.

Os crimes de importação de drogas por quadrilha organizada e participação em associação criminosa são puníveis com até 10 anos de prisão.