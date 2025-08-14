Gauff vence Bronzetti e vai às quartas do WTA 1000 de Cincinnati

A jovem tenista americana Coco Gauff voltou à ação com tudo nesta quinta-feira (14), derrotando a italiana Lucia Bronzetti e chegando às quartas de final do WTA 1000 de Cincinnati.
A número dois do mundo derrotou Bronzetti (61ª) por 6-2 e 6-4 nesta partida das oitavas de final, disputada sob o intenso calor da manhã nesta cidade de Ohio.
Gauff é a única tenista local que disputa as quartas de final em Cincinnati, onde também competem as outras duas grandes favoritas ao título, a bielorrussa Aryna Sabalenka e a polonesa Iga Swiatek.
Nesta quinta-feira, Gauff retornou à competição após vários dias de descanso. Ela não precisou disputar a terceira rodada devido à desistência de sua adversária, a ucraniana Dayana Yastremska.
Diante de Bronzetti, que buscava sua primeira vaga em quartas de final de um WTA 1000, Gauff começou forte e venceu o primeiro set em apenas 33 minutos.
No segundo set, ela encontrou mais resistência da italiana e suou muito para vencer graças a um saque mais preciso do que o que tem demonstrado nesta temporada e a uma série de winners.
"Joguei agressivamente durante a maior parte da partida. Talvez eu tenha tido algumas jogadas mais passivas, mas é difícil. As bolas são muito leves e difíceis de controlar", explicou a vencedora.
Na última vez que Gauff chegou às quartas de final em Cincinnati, em 2023, ela se tornou a mais jovem campeã da história deste torneio, uma espécie de preparativo para o Aberto dos Estados Unidos, que começa em 24 de agosto.
A americana de 21 anos vai enfrentar nas quartas de final outra italiana, Jasmine Paolini, que derrotou a tcheca Barbora Krejcikova com um contundente placar de 6-1 e 6-2.
Paolini conquistou assim sua primeira vitória em três partidas contra Krejcíková, que a derrotou na final de Wimbledon de 2024.
A tcheca jogou com um problema no pé e precisou receber atendimento médico no segundo set, durante uma tarde infernal na qual cometeu 38 erros não forçados, contra oito de Paolini.
"Não acho que ela tenha jogado com 100% de condições, mas é uma tenista incrível. Ela consegue colocar a bola onde quer sempre. Não sei como ela consegue", reconheceu a italiana.
"Estou feliz por ter me concentrado nisso até o último ponto. Acho que fiz uma boa partida".
--- Resultados do WTA 1000 de Cincinnati:
- Oitavas de final
Jasmine Paolini (ITA/N.7) x Barbora Krejcíková (CZE) 6-1, 6-2
Cori Gauff (EUA/N.2) x Lucia Bronzetti (ITA) 6-2, 6-4
