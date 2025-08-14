Gauff vence Bronzetti e vai às quartas do WTA 1000 de Cincinnati

Nesta quinta-feira, Gauff retornou à competição após vários dias de descanso. Ela não precisou disputar a terceira rodada devido à desistência de sua adversária, a ucraniana Dayana Yastremska.

Diante de Bronzetti, que buscava sua primeira vaga em quartas de final de um WTA 1000, Gauff começou forte e venceu o primeiro set em apenas 33 minutos.

No segundo set, ela encontrou mais resistência da italiana e suou muito para vencer graças a um saque mais preciso do que o que tem demonstrado nesta temporada e a uma série de winners.

"Joguei agressivamente durante a maior parte da partida. Talvez eu tenha tido algumas jogadas mais passivas, mas é difícil. As bolas são muito leves e difíceis de controlar", explicou a vencedora.

Na última vez que Gauff chegou às quartas de final em Cincinnati, em 2023, ela se tornou a mais jovem campeã da história deste torneio, uma espécie de preparativo para o Aberto dos Estados Unidos, que começa em 24 de agosto.

A americana de 21 anos vai enfrentar nas quartas de final outra italiana, Jasmine Paolini, que derrotou a tcheca Barbora Krejcikova com um contundente placar de 6-1 e 6-2.