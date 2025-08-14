Guarda Nacional já foi mobilizada em Washington, afirma Pentágono

A totalidade dos 800 integrantes da Guarda Nacional que o presidente Donald Trump ordenou enviar a Washington para apoiar as forças de segurança já foi mobilizada, informou nesta quinta-feira (14) o Pentágono.

Trump ordenou o deslocamento como parte do que descreveu como uma ofensiva contra a criminalidade na capital, onde, no entanto, os crimes violentos diminuíram.

"A partir de hoje, os 800 integrantes da Guarda Nacional do Exército e da Força Aérea estão mobilizados (...) como parte da Força-Tarefa Conjunta de Washington D.C. e já se encontram aqui em nossa capital", declarou à imprensa a porta-voz do Pentágono, Kingsley Wilson.