Incêndios na Espanha provocam terceira morte

Uma pessoa morreu quando participava das operações de combate a um incêndio florestal na Espanha, na província de León, a terceira vítima fatal dos incêndios de verão (hemisfério norte) no país, informaram as autoridades nesta quinta-feira.

"Hoje, lamentamos uma nova morte de uma pessoa que integrava o dispositivo que luta contra os incêndios na província de León", anunciou na rede social X o delegado de Governo (prefeito) da região de 'Castilla y Léon'.

"Nos informaram há pouco sobre a morte e, evidentemente, expressamos todas as condolências à família", disse o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, em uma entrevista na televisão pública TVE.

A área mais afetada pelos incêndios na Espanha é a região noroeste, concretamente as regiões de 'Castilla y Léon' e a Galícia, mas também há outro foco importante em Extremadura. 

Grande-Marlaska disse que há 11 incêndios no país que provocam uma preocupação particular e que "estão principalmente em Zamora", província de 'Castilla y Léon' vizinha a Portugal.

As primeiras mortes foram de um voluntário em 'Castilla y Léon' e de um funcionário de um centro hípico em um incêndio em 'Tres Cantos', ao norte de Madri.

Além disso, várias pessoas ficaram feridas e milhares foram obrigadas a abandonar suas casas.

Na Grécia, outro país europeu afetado pelas chamas, os bombeiros avançaram nesta quinta-feira em sua luta contra um incêndio florestal nas imediações de Patras, a terceira maior cidade do país, enquanto aviões-tanque combatem as chamas em outros pontos.

A situação no principal porto que liga o país à Itália melhorou consideravelmente após uma noite de trabalho intenso, informou o porta-voz do corpo de bombeiros, Vassilis Vathrakogiannis.

Os bombeiros de Patras enfrentaram focos "dispersos", mas as chamas seguem "ativas" ao leste da cidade de mais de 200.000 habitantes, afirmou. 

Na quarta-feira, as autoridades evacuaram um hospital infantil e uma casa de repouso no local, depois que as chamas se aproximaram perigosamente. 

Outros incêndios seguem ativos na ilha de Zakynthos, na ilha de Chios e perto da cidade de Preveza.

