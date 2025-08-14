Incêndios na Espanha provocam terceira morte

A área mais afetada pelos incêndios na Espanha é a região noroeste, concretamente as regiões de 'Castilla y Léon' e a Galícia, mas também há outro foco importante em Extremadura.

Grande-Marlaska disse que há 11 incêndios no país que provocam uma preocupação particular e que "estão principalmente em Zamora", província de 'Castilla y Léon' vizinha a Portugal.

As primeiras mortes foram de um voluntário em 'Castilla y Léon' e de um funcionário de um centro hípico em um incêndio em 'Tres Cantos', ao norte de Madri.

Além disso, várias pessoas ficaram feridas e milhares foram obrigadas a abandonar suas casas.

Na Grécia, outro país europeu afetado pelas chamas, os bombeiros avançaram nesta quinta-feira em sua luta contra um incêndio florestal nas imediações de Patras, a terceira maior cidade do país, enquanto aviões-tanque combatem as chamas em outros pontos.

A situação no principal porto que liga o país à Itália melhorou consideravelmente após uma noite de trabalho intenso, informou o porta-voz do corpo de bombeiros, Vassilis Vathrakogiannis.