Investidora brasileira BWGI conclui oferta pela empresa francesa Verallia

A sociedade de investimentos brasileira BWGI concluiu sua oferta pública de aquisição (OPA) do fabricante francês de garrafas e embalagens de vidro Verallia e agora controla 77,05% do capital, indicou nesta quinta-feira (14) a autoridade francesa de mercados financeiros (AMF).

"Esta etapa marca o sucesso definitivo da oferta da BWGI", disse a própria empresa em comunicado.

Em abril, a família brasileira Moreira Salles lançou uma OPA sobre a Verallia, da qual já possuía 28,8% do capital.