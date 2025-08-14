Jantar com desconhecidos: uma iniciativa para combater a polarização na Áustria

Um policial, um artista e uma administradora de patrimônio. Eles não se conhecem, mas compartilham uma refeição como parte de uma iniciativa austríaca voltada para combater a polarização.

Os jantares são realizados em Viena para aproximar pessoas de diferentes orientações sexuais, idades, religiões e opiniões políticas que aceitam sair de sua zona de conforto por uma noite.

"Com a pandemia e as guerras atuais, perdi amigos por ter opiniões divergentes", disse Cornelia Grotte à AFP, após aceitar o convite para encontrar estranhos e socializar.