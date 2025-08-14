Justiça dominicana condena irmão de ex-presidente a sete anos de prisão

A Justiça dominicana condenou na madrugada desta quinta-feira (14) a sete anos de prisão Juan Alexis Medina Sánchez, irmão do ex-presidente Danilo Medina, por atos de corrupção cometidos durante os mandatos do político, que governou o país duas vezes entre 2012 e 2020.

O tribunal absolveu Carmen Magalys Medina Sánchez, também irmã do ex-presidente, por considerar que não há provas contra ela após um processo judicial que durou mais de quatro anos.

Os irmãos foram presos em novembro de 2020 em meio a uma operação anticorrupção chamada de "Antigulpo".