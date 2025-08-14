Los Angeles 2028 venderá 'naming rights' de sedes olímpicas pela 1ª vez na história

"O anúncio histórico desta quinta-feira cumpre essa promessa, criando o primeiro programa de 'naming rights' de locais na história olímpica e paralímpica, ao mesmo tempo em que promove a missão da LA28 de realizar Jogos totalmente financiados por fundos privados, sem novas construções".

Atualmente, existem contratos em vigor com a montadora Honda, patrocinadora da LA28, que já detém os 'naming rights' da arena de Anaheim, que sediará o torneio de vôlei, e com a empresa de mídia e tecnologia Comcast, que usará seu nome no estádio provisório de squash.

Conforme anunciado anteriormente, o Teatro Peacock, no centro de Los Angeles, sediará eventos de boxe e levantamento de peso.

Wasserman afirmou que as "colaborações inovadoras" gerarão receita acima do orçamento e "introduzirão um novo modelo de negócios que beneficiará todo o movimento olímpico".

"Somos gratos ao Comitê Olímpico Internacional (COI) por tornar essa transformação possível", acrescentou.

Serão concedidos 'naming rights' para até 19 instalações temporárias, e os patrocinadores do COI e os parceiros da LA28 terão a oportunidade de colocar seus nomes nas instalações dos Jogos.