Macron pede texto à altura da urgência para tratado sobre plásticos

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu, nesta quinta-feira (14), aos países que negociam o tratado sobre a contaminação por plásticos que "adotem um texto à altura da urgência ambiental e sanitária", qualificando como "inaceitável a falta de ambição" do esboço já rejeitado por vários países.

"O tratado global contra a poluição por plásticos é a nossa oportunidade de fazer as coisas mudarem. Mas a falta de ambição no texto apresentado nas Nações Unidas é inaceitável. Faço um apelo a todos os países presentes em Genebra para que adotem um texto à altura da urgência ambiental e sanitária", escreveu o presidente francês em postagem no X.

As negociações estão previstas para terminar à meia-noite desta quinta-feira, mas podem ser prorrogadas até a sexta se os diplomatas estiverem perto de alcançar um texto comum.