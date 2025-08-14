Mais de 410.000 sírios refugiados na Turquia voltaram ao seu país desde dezembro

Um total de 411.649 sírios refugiados na Turquia retornaram ao seu país desde a queda, no início de dezembro, do regime de Bashar al-Assad, anunciou nesta quinta-feira (14) o Ministério do Interior turco.

Esse fluxo acelerou desde o início do verão (norte), com cerca de 140.000 retornos contabilizados desde meados de junho, segundo os números da direção turca de imigração.

Filippo Grandi, chefe do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), afirmou em 20 de junho que um total de 600.000 sírios haviam retornado ao seu país provenientes dos países vizinhos.