Marco Rubio insiste que governo de Maduro é "organização criminosa"

"São grupos que estão operando com impunidade em águas internacionais, simplesmente exportando para os Estados Unidos veneno, que está matando, que está destruindo comunidades", acrescentou.

"Esses grupos serão confrontados", afirmou Rubio sem especificar como. Segundo ele, alguns "utilizam o espaço aéreo" para "transportar veneno para os Estados Unidos".

"É um assunto muito sério, temos muitos países que cooperam conosco nesse esforço e alguns, infelizmente, que não."

Na semana passada, veículos de imprensa americanos afirmaram que o presidente Donald Trump ordenou às forças armadas combater os cartéis latino-americanos designados pelos Estados Unidos como organizações "terroristas" globais.

Rubio reiterou as acusações contra Maduro e o chamado Cartel de los Soles.

"O regime de Maduro não é um governo. Não é um governo legítimo. Nunca os reconhecemos como tal", disse ele, dias depois de Washington ter aumentado para 50 milhões de dólares (R$ 270 milhões) a recompensa por informações que permitam deter o líder chavista.