Ministro de Israel anuncia plano para acelerar colonização da Cisjordânia

Um ministro israelense de extrema direita pediu nesta quinta-feira (14) a aceleração de um projeto para construir 3.400 moradias na Cisjordânia e anexar esse território palestino ocupado por Israel, em resposta aos anúncios de vários países que reconheceram um Estado palestino.

"Aqueles que hoje querem reconhecer um Estado palestino receberão de nossa parte uma resposta no terreno (...) Com fatos concretos: casas, bairros, estradas e famílias judias construindo suas vidas", declarou o ministro israelense das Finanças, Bezalel Smotrich.

"Neste dia importante, conclamo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a aplicar a soberania israelense na Judeia e Samaria, a abandonar definitivamente a ideia de uma partição do país e a garantir que, até setembro, os hipócritas líderes europeus já não tenham nada a reconhecer", disse.