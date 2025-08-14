Morre aos 102 anos o grande mestre do chá japonês Sen Genshitsu

Sen Genshitsu, um grande mestre da cerimônia do chá mo Japão, que preparava xícaras de matcha para líderes mundiais e monarcas, morreu nesta quinta-feira (14) aos 102 anos, segundo informações da imprensa.

Com o lema "paz através de uma tigela de chá", Sen, nascido em Kyoto e inicialmente destinado a se tornar um piloto kamikaze, utilizou os rituais da antiga tradição do chá "Urasenke" para disseminar suas mensagens antiguerra.

A sede da ONU em Nova York e o Memorial do USS Arizona em Pearl Harbor, Havaí ? local de um devastador ataque japonês que levou os Estados Unidos à Segunda Guerra Mundial ? estão entre os locais onde ele realizou cerimônias.