Mudança climática aumenta em 2°C a onda de calor no norte da Europa

A mudança climática elevou em quase 2°C a recente onda de calor que afetou o norte da Europa, desafiando os ecossistemas e os criadores de renas em uma região pouco equipada para enfrentar os fenômenos, afirma a rede científica World Weather Attribution (WWA).

Finlândia, Noruega e Suécia registraram um clima excepcionalmente quente durante duas semanas em julho, com temperaturas que ultrapassaram os 30°C. A Finlândia registrou 22 dias consecutivos de temperaturas superiores a 30°C.

O calor persistente provocou desmaios durante eventos ao ar livre, saturou e superaqueceu os hospitais, causou incêndios florestais, aumentou os afogamentos e levou as renas a buscar sombra nas cidades, segundo o relatório elaborado por mais de 20 pesquisadores europeus.