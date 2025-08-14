Organizações civis de Eswatini apresentam recurso contra deportações de estrangeiros dos EUA

Três organizadores da sociedade civil em Eswatini, pequeno Estado africano, apresentaram, nesta quinta-feira (14), um recurso judicial para declarar inconstitucional a aceitação no país de cinco homens, entre eles um cubano, deportados em julho pelos Estados Unidos como "criminosos estrangeiros".

Originários do Vietnã, Laos, Iêmen, Cuba e Jamaica, essas pessoas que viviam nos Estados Unidos foram transferidas, em meados de julho, em um avião militar americano, com parte do programa de Washington para deportar imigrantes para países terceiros.

Em sua solicitação apresentada diante do Tribunal Superior de Eswatini, três organizações da sociedade civil consideram que o acordo entre o reino e a administração do presidente americano Donald Trump é inconstitucional, já que é confidencial e não foi examinado pelo Parlamento.