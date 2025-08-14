Pacto entre França e Reino Unido atormenta imigrantes, sem frear as travessias

Um acordo recente entre os dois países prevê a devolução à França de imigrantes que chegaram de forma irregular ao Reino Unido a bordo de embarcações precárias usadas para atravessar o Canal da Mancha.

Para cada imigrante devolvido, Londres comprometeu-se a aceitar outro que esteja em território francês e que tenha apresentado um pedido em uma plataforma online, um sistema criticado por associações de ajuda aos migrantes.

"É uma nova política absurda, uma burocracia realmente complicada que ainda estamos tentando entender", denuncia Gloria Ciaccio, coordenadora do Channel Info Project. Com cada nova mudança, "as pessoas entram em pânico", acrescenta.

- "Não há outra opção" -

O objetivo é desencorajar os imigrantes que esperam sua chance de cruzar o canal. Londres anunciou na semana passada que começou a transferir para centros de retenção de imigrantes aqueles que chegaram nas embarcações precárias.

"Eu conheço alguém que chegou há dois dias na Inglaterra" e que acabou em um hotel onde geralmente se acolhe os solicitantes de asilo, assegura, no entanto, Adnan, que confessa que hesitaria em realizar a travessia, caso comecem as expulsões para a França.