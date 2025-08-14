Países árabes condenam declarações de Netanyahu sobre 'Grande Israel'

Vários países árabes, começando por Egito e Jordânia, condenaram as declarações do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que mencionou, em uma entrevista, sua visão de um "Grande Israel", e denunciaram uma "ameaça à soberania" dos países da região.

A expressão "Grande Israel" faz referência a fronteiras bíblicas da época do rei Salomão, que incluiriam a Cisjordânia, mas também parte dos territórios situados em Jordânia, Líbano e Síria, que alguns israelenses ultranacionalistas sonham ocupar.

Na terça-feira, durante uma entrevista à emissora I24 News, um jornalista perguntou a Netanyahu se ele apoiava a "visão" de um "Grande Israel".