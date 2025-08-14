Petróleo sobe antes de reunião Trump-Putin

"O mercado está (...) muito nervoso", comentou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group.

"Há, em particular, algumas preocupações sobre o que [o presidente dos Estados Unidos] Donald Trump vai dizer", avaliou o analista.

Trump ressaltou nesta quinta-feira que apenas uma cúpula tripartite que incluísse também seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, poderia selar um acordo de paz na Ucrânia, e reiterou que seria necessário "dividir" territórios.

A reunião com Putin "prepara o segundo encontro, mas há 25% de probabilidade de que (...) não seja bem-sucedida", declarou Trump à Fox News Radio.

No dia anterior, ele havia advertido que a Rússia enfrentaria "consequências muito graves" se não aceitasse pôr fim à guerra, sem entrar em detalhes.

"Alguns operadores temem que, se o encontro não correr bem, vejamos sanções mais severas sobre o petróleo russo, privando assim o mundo desse petróleo ou tornando muito mais difícil seu acesso ao mercado", sublinha Stephen Schork.