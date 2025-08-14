Putin e Trump concederão entrevista coletiva conjunta após reunião, anuncia Kremlin

NotíciasPutin e Trump concederão entrevista coletiva conjunta após reunião, anuncia Kremlin14/08/2025 06h17Deixe seu comentárioPutin e Trump concederão entrevista coletiva conjunta após reunião, anuncia Kremlinbur/es/mas/fp© Agence France-PresseComunicar erroDeixe seu comentárioDeixe seu comentário O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.