Putin e Trump discutirão soluções para o conflito na Ucrânia em reunião no Alasca

Nesta quinta-feira, Starmer recebeu calorosamente o líder ucraniano em Downing Street com um abraço e um aperto de mão. Nenhum dos dois fez declarações ao final da reunião.

Trump afirmou na quarta-feira que teve uma "conversa muito boa" com o presidente ucraniano e os líderes de países europeus, da UE e da Otan. Zelensky viajou a Berlim para acompanhar as reuniões virtuais, onde foi recebido pelo chanceler alemão, Friedrich Merz.

"Esperamos que o tema central da reunião" de sexta-feira seja "um cessar-fogo imediato", declarou Zelensky na ocasião. Starmer, por sua vez, mencionou uma oportunidade "real" para uma trégua.

Segundo o presidente finlandês, Alexander Stubb, presente na reunião, "não haverá discussões sobre os territórios" durante a cúpula de Anchorage. Ele acrescentou que Trump "não buscará chegar a um acordo no Alasca".

O presidente americano afirmou que quer "sondar o terreno" no Alasca com Putin. Segundo ele, há dois resultados possíveis.

Se a reunião correr bem, levará, segundo Trump, "quase imediatamente" a um encontro entre Zelensky, Putin e o próprio presidente americano, com o objetivo de encerrar o conflito iniciado em fevereiro de 2022 com a ofensiva russa.