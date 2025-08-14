Kremlin: Putin e Trump falarão sobre Ucrânia e segurança internacional

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, discutirão formas de solucionar o conflito na Ucrânia durante a reunião de sexta-feira (15) no Alasca, informou o Kremlin.

"Provavelmente é óbvio para todos que o principal tema será a resolução da crise ucraniana", declarou nesta quinta-feira à imprensa o conselheiro diplomático de Putin, Yuri Ushakov.

A reunião começará às 11h30 locais (16h30 de Brasília) e os dois presidentes concederão uma entrevista coletiva conjunta após o encontro de cúpula, segundo Ushakov.